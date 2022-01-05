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فتح طريق الدائرى الأوسطى بعد الحادث المروع واصطدام 11 سيارة.. فيديو

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:53 م
فتح طريق الدائرى الأوسطى بعد الحادث المروع واصطدام 11 سيارة.. فيديو حادث الطريق الأوسطى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قدم اليوم السابع، بثا جديدا من موقع حادث الطريق الأوسطي، تناول خلاله آخر تطورات القضية، وفى مقدمتها فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع السائق المتسبب فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ويدعى "ياسر. ع" 51 سائق من المنصورة، وسيتم التحقيق معه فى الواقعة وكشف ملابساتها.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة؛ وهى "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتا ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران فى 4 سيارات، وجرت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.


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