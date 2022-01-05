اليوم السابع
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القوى العاملة تتابع أسباب سقوط سقف على 7 عمال بشركة للغزل والنسيج بالمحلة

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:55 م
القوى العاملة تتابع أسباب سقوط سقف على 7 عمال بشركة للغزل والنسيج بالمحلة سقوط سقف صالة نسيج
كتبت آية دعبس

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كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، بالانتقال الفوري إلي شركة للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى لمعرفة أسباب سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بالشركة، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل. 
 
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك مذيل بتوقيع وكيل المديرية ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلي أنه تم الانتقال الفوري بفريق عمل لمكان الحادث ، مكون من السيد المحمدي الشرقاوي مدير منطقة المحلة ، والدكتورة منى عبد العال الدرديري مسئولة السلامة والصحة المهنية، ومحمد زكريا بلال مدير مكتب علاقات العمل بالمحلة لمتابعة الحادث على أرض الواقع، وتبين سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بشركة للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى نتج عنه وفاة السعيد شعبان السعيد نعمان تحت الأنقاض ويبلغ من العمر 32 سنة، وأصيب 7 عمال مازالوا بالمستشفى وهم:
 
محمد أحمد عبد القادر،36 سنة، وحالته اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، ومحمد أحمد السيد غنيم، 32 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، وفتوح مسعد العجمي، 36 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وعاشور السيد محمد علي،34 سنة، جرح بالأذن اليمنى ونزيف بالمخ وفقد الوعي، وإبراهيم علام فرج 30 سنة كسر بالذراع والقدم اليسرى، ومحمود الششتاوى محمود نصار،30 سنة ، ومحمود شتات أبو دراع بعض الإصابات الخفيفة.
 
وكشف التقريرعن أنه تم التفتيش على المنشأة في 24 أغسطس 2020 وتبين وجود عدد من المخالفات تمثلت في عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214) ، بالإضافة إلي عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لحماية العمال في صالة النسيج من مخاطر انهيار وسقوط السقف وذلك لعدم استكمال الترميمات اللازمة (مادة 209) .
 
وأشار التقرير إلي أن المديرية قامت بإنذار المنشأة برقم 2359 في 25 أغسطس  ومنحها مهلة وأعيد التفتيش في 24 سبتمبر الماضي وأمهلت شهر وأعيد التفتيش في 25 أكتوبر الماضي، وتبين عدم إزالة المخالفات ، وتم تحرير محضر رقم 117639 في 24 ديسمبر 2020 .
 
 وذكر التقرير أنه تم التفتيش على المنشأة في 6 و 14 ديسمبر 2021 ، وتبين وجود عدد من المخالفات تمثلت في عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214) ، وعدم توفير الشهادات الصحية لعمال البوفيه (مادة 212) ، وضرورة وضع بطاقات التعريف وعلامات التحذير على عبوات المواد الكيميائية المستخدمة بلغة واضحة مفهومة (مادة 34) قرار 211 لسنة 2003، فضلا عن عدم مراعاة الاشتراطات اللازمة لاستخدام وتركيب  الكابلات الكهربائية (مادة 32) قرار 211 لسنة 2003، وضرورة حفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة.
 
كما تضمن التقرير ضرورة تقديم ما يفيد اجراء الاصلاحات اللازمة لسقف صالة النسيج منعاً لسقوطه على العاملين (مادة 1) فقرة د قرار 211 لسنة 2003 (حيث تلاحظ ازالة السقالات)، فضلا عن ضرورة أن تكون عينة صرف المخلفات السائلة النهائية مطابقة للمواصفات القياسية العامة (مادة 1) فقرة ج قرار 211 لسنة 2003 ، وضرورة اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر العدد والآلات والأجهزة (مادة 27) قرار 211 لسنة 2003 ، وإعداد خطة طوارئ متكاملة العناصر لمواجهة الكوارث حال وقوعها (مادة 215) وانذرت المنشأة برقم (2652) في 14 ديسمبر الماضي
 
وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة وكذا حيال الحادث الجسيم .
 
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القوى العاملة

غزل ونسيج

سقوط سقف على عمال بالغزل والنسيج

مصانع الغزل والنسيج

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