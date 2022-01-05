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"التعليم" توجه بتنظيم محاضرات للطلاب عن كيفية الحصول على منح دراسية بأمريكا

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:00 م
"التعليم" توجه بتنظيم محاضرات للطلاب عن كيفية الحصول على منح دراسية بأمريكا وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، موضحة أنه فى ضوء اهتمامها بالنهوض بالتعليم والبحث العلمى تبدأ محاضرات توعوية تستهدف كيفية حصول الطلاب على منح دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضحت الوزارة، أنه ينفذ هذه المحاضرات مكتب الاستشارات التعليمية بمؤسسة اميديست مصر وقسم التبادل الثقافي بالامديست على النحو التالى:

 

- تزويد الطلبة بالمعلومات الكافية التي ستمكنهم من الحصول على منح دراسية بالجامعات الأمريكية من خلال عمل محاضرات توعوية من خلال زيارة فعلية لكل مدرسة مدتها ساعتين يتم من خلالها عرض كيفية المنافسة كطلاب دوليين لتأهيلهم للمنح الدراسية بالولايات المتحدة الامريكية ، وتكون مجموعة من اللقاءات التي ستقام عن بعد من خلال تطبيق زوم وذلك لعرض معلومات أكثر تحديدا عن كيفية كتابة المقالات الشخصية  والسير الذاتية وكيفية اختيار المهن والتخصصات ومعلومات عن مهارات التواصل عن طريق البريد الإلكترونى مع مكاتب القبول واجتياز المقابلات.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المديريات المستهدفة هي (القاهرة - الجيزة- الاقصر - أسوان - قنا - سوهاج- المنيا - أسيوط - بني سويف - الشرقية - الغربية - الإسكندرية - السويس - القليوبية - الدقهلية - البحيرة) كمرحلة أولية وتستكمل باقي المحافظات في مرحلة قادمة ويتم اختيار المدارس المستهدفة في ضوء التنسيق بين المديريات التعليمية وقطاع التعليم العام، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة هي طلبة الصف الثالث الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوى.


التربية والتعليم

منح دراسية للطلاب

منح دراسية بالجامعة الأمريكية

طلاب المدارس

اليوم السابع بلس

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