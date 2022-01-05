رئيس التأمين الاجتماعى: المشترك من العمالة غير المنتظمة يمنح معاش 910 جنيهات

ماجد تمراز

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، إن العمالة غير المنتظمة تنقسم لعدة فئات، منها عمال مقاولات وتشييد وبناء، وعمال ملاحات ومحاجر، بالإضافة إلى عمال النقل البرى مثل السائقين، فضلا عن عمالة الفردية مثل الباعة الجائلين، موضحًا أن قانون المعاشات الجديد حل كافة المشكلات التى تواجه تلك العمالة.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": "حساب التأمينات للعمالة التى لا يوجد صاحب عمل يدفع لها التأمين، يتم حسابها على الحد الأدنى للتأمين وهو 1200 جنيه، وبالتالى يدفع 120 جنيها شهريا، وتقوم الدولة بدور صاحب العمل وتقوم بدفع 168 جنيها، وبالتالي يدخل ضمن منظومة التأمين الاجتماعي".

وتابع: "في حال دفع 3 أشهر متصلين، ولا قدر الله حدثت وفاة أو عجز عن الكسب، سيحصل على معاش 910 جنيهات، وأسرته تحصل على المعاش حال وفاته، وهناك ارتباط بين حد الاشتراك، والحد الأدنى للمعاش، والحد الأدنى للمعاش 910، والعام المقبل سيكون 1105، والعام الذى يتبعه 1300، وبالتالى يجب توضيح أنه لن يتم تثبيت الرقم".