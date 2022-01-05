اليوم السابع
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شروط الحصول على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:00 م
شروط الحصول على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة.. إنفوجراف منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة
مدحت وهبة

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في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

"اليوم السابع" ينشر إنفوجراف عن منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة في نقاط محددة.

 

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المنحة: 

تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة
لا تستحق إلا مرة واحدة.
لا تصرف فى حالات انتهاء حالة العجز إلا بقرار لجنة طبية.
تسقط إذا لم يتم التقدم لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط الاستحقاق:

أن يكون مستحقا في المعاش
عدم صرفها من قبل 
ألا يكون السبب هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر

 


منح قطع معاش الابن او الأخ لغير الوفاة

منح معاش الابن

منح معاش الأخ

المعاش

اليوم السابع بلس

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