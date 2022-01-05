شروط الحصول على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة.. إنفوجراف

مدحت وهبة

في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

"اليوم السابع" ينشر إنفوجراف عن منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة في نقاط محددة.