دقت أجراس الكنيسة.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد بحضور 400 مسلم.. صور

كتب: محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

دقت الآن أجراس الكنيسة الإنجيلية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتى الاحتفال وسط حضور محافظ القاهرة وعدد من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من الأزهر الشريف والأوقاف وقادة الفكر والإعلاميين ورؤساء التحرير.

وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إنه لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا تحتفل الكنيسة بحضور المصلين، مؤكداً أن الإتصال الإنسانى قيمة عظمى رغم تطور وسائل التواصل الاجتماعى.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال تصريحات إعلامية أن الاحتفال اليوم سيكون بحضور نائباً عن رئيس الجمهورية وعدد من النخبة، بينهم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مشيراً إلى أن الكنيسة تتسع لـ 2000 شخص للاحتفال بأعياد الميلاد، يكون بينهم 400 مسلما.