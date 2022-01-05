اليوم السابع
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"تضامن النواب" توافق على بند إنشاء المؤسسات بقانون صندوق قادرون باختلاف

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:39 م
"تضامن النواب" توافق على بند إنشاء المؤسسات بقانون صندوق قادرون باختلاف لجنه التضامن-ارشيفيه
كتب كامل كامل

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وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على البند رقم 9 بالمادة الرابعة من مشروعي القانونين المقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الهمم، وهو البند المعنى بإنشاء المؤسسات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الهمم.
 
وانتهت المناقشة علي أن يكون نص البند كالتالي: إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقا لضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام التراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.
 
جدير بالذكر أن الاجتماع بحضور ممثلي  وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و التنمية المحلية والشباب والرياضة و التجارة والصناعة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم).

لجنة التضامن

مجلس النواب

قادرون باختلاف

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