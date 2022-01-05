رئيس الوزراء يتوجه للكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

توجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
رئيس الوزراء يتوجه للكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيدالأربعاء، 05 يناير 2022 02:11 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيدالأربعاء، 05 يناير 2022 02:07 م
محافظا القاهرة والجيزة يهنئان البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلادالأربعاء، 05 يناير 2022 02:01 م
المحافظون يهنئون البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيدالأربعاء، 05 يناير 2022 01:43 م
أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد الميلادالأربعاء، 05 يناير 2022 11:42 ص
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلادالثلاثاء، 04 يناير 2022 04:57 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة