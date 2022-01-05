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رئيس الوزراء يتوجه للكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:11 م
رئيس الوزراء يتوجه للكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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توجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 

الكاتدرائية

مصطفى مدبولى

البابا تواضروس

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