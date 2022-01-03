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أخبار 24 ساعة.. "أول شهور عام 2022" صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة يوم 24 يناير

الإثنين، 03 يناير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. "أول شهور عام 2022" صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة يوم 24 يناير ماكينات الصرف
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الإسكان الاجتماعي: دراسة تفصيلية لرئيس الوزراء خاصة بالـ100ألف وحدة بالإيجار

الصحة: تسجيل 2300 مولود جديد ليلة رأس السنة بجميع المحافظات

أول شهور عام 2022.. صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة يوم 24 يناير

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا وأمطار متوسطة الشدة

"العدل" تطلق إقرارات الذمة المالية إلكترونيا للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

دار الافتاء تعلن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1443 هجريا

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينفى غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة

شرم الشيخ مستعدة بمرافقها وأجهزتها لاستضافة منتدى شباب العالم.. لايف

الصحة تطالب من لم يحصل على جرعة اللقاح الثانية بالتوجه مباشرة لمراكز التطعيم

الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن لأول مرة

غادة والي للرئيس السيسي: مؤتمر دولى بمصر هذا العام حول مكافحة تهريب الآثار

رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعداد المعلمين

مجلس الشيوخ: تطبيق قانون العمل الجديد بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

 


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لقاح كورونا

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