اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دار الافتاء تعلن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1443 هجريا

الأحد، 02 يناير 2022 05:45 م
دار الافتاء تعلن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1443 هجريا دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت دار الافتاء أنيعد غد الثلاثاء هو أول ايام شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا، وأن غدا الاثنين هو المتمم لشهر جمادى الأولى، وقد وافق ذلك الحسابات الفلكية.
 
 
ويولد هلال شهر جمادى الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الأحد 29 من جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 2022 / 1 / 2 م ( يوم الرؤية ) .
 
 
 
وفلكيا.. يكون يوم الإثنين 2022 / 1 / 3 م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1443 هـ ، وتكون غرة شهر جمادى الآخر 1443 هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء المقبل 2022 / 1 / 4 م .
 
وجاء نص بيان دار الافتاء كالآتى: 
 
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني من شهر يناير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.   
    
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام      ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
 
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق الثالث من شهر يناير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يناير هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
 
 
 

دار الافتاء

شهر جمادى الاخرة

جمادى الاولى

جمادى الاخرة

بداية شهر جماد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: الحشيش والبيرة حرام حتى قليلهما غير المسكر

الأحد، 02 يناير 2022 10:30 ص

دار الإفتاء تقدم 10 نصائح لاستقبال العام الجديد.. حدد أهدافك الأبرز

السبت، 01 يناير 2022 01:32 م

دار الإفتاء: ارتفاع معدلات الطلاق أصبحت مشكلة أمن قومى ولابد من مواجهتها

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:30 م

دار الإفتاء تستحدث "فتوى تريندز".. إبراهيم نجم: أهم آلية لمواجهة سيولة تريندات الفتاوى على السوشيال ميديا بالأساليب العلمية.. ويؤكد: ستقدم الأحكام الصحيحة للقضايا التى تشغل أذهان الناس.. ونشرتها تضم 5 أقسام

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة