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مجلس الشيوخ: تطبيق قانون العمل الجديد بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

الأحد، 02 يناير 2022 02:47 م
مجلس الشيوخ: تطبيق قانون العمل الجديد بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية مجلس الشيوخ
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

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وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المواد 8 و9 و10 من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وجاء نص المواد كما يلى:
 
 
 

المادة الثامنة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة التاسعة  

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
 

المادة العاشرة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون.
 
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
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