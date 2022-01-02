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شرم الشيخ مستعدة بمرافقها وأجهزتها لاستضافة منتدى شباب العالم.. لايف

الأحد، 02 يناير 2022 04:36 م
شرم الشيخ مستعدة بمرافقها وأجهزتها لاستضافة منتدى شباب العالم.. لايف منتدى شباب العالم - أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال - ياسر عامر

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قدم" اليوم السابع "، فيديو لايف جديد من داخل مدينة شرم الشيخ ، وشهدت طقسا معتدلا والشمس ساطعة على أنحاء المدينة بجانب ظهور سحب مقطعة على مناطق متفرقة بالمدينة.

أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على جهود الجهاز التنفيذى والجهات المعاونة لمواصلتهم الليل بالنهار لإزالة آثار الأمطار الغزيرة وفتح الطرق المحاور، خلال جولته الصباحية اليوم لتفقد أعمال إزالة آثار الأمطار الغزيرة.

وتعرضت محافظة جنوب سيناء لهطول أمطار غزيرة لعدة ساعات منذ مساء أمس السبت.

وتابع المحافظ جميع أعمال وجهود المحافظة فى رفع وإزالة آثار الأمطار حتى صباح اليوم التالى، وتم فتح غرفة عمليات مركزية تتابع مع غرف العمليات بالمدن وتتم الاتصالات عبر الشبكة الوطنية للطوارئ.

وأشار إلى أن المحافظة كانت على أتم الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار مما سهل من سرعة حل المشكلة بالمعدات الثقيلة والسيارات اللورى القلابات ومعدات وماكينات شفط المياه منها ما تم شراؤه ومنها ما تم رفع كفاءته واختباره قبل موسم الأمطار، بالإضافة لتوفير السائقين والفنيين لتلك المعدات.

وأضاف المحافظ أن هناك 4 انهيارات فى الطريق الدولى وتم فتح طرق بديلة ومخاطبة الجهات المعنية للبدء فى إصلاح الطرق المتضررة بالإضافة لمدخل مدينة شرم الشيخ وجارى العمل به وسيتم الانتهاء منه تماما قبل عصر اليوم.

وأشار لوجود تراكمات مياه بعدد من الطرق منها الطريق الدائرى وعدد من المحاور والطرق الجانبية تم الانتهاء من معظمها.

وأكد فودة أن طريق السلام والطرق المؤدية إلى قاعة المؤتمرات بحالة جيدة، وتمت إزالة تراكمات مياه منها وعودة المدينة لطبيعتها، مشيرا إلى أن شرم الشيخ مستعدة بكافة مرافقها واجهزتها لاستضافة منتدى شباب العالم، وجميع الموجودين بشرم الشيخ سواء السائحين والمقيمين يمارسون اليوم حياتهم بصورة طبيعية ويتمتعون بالشمس المشرقة والمناخ المشمس والسماء الصافية.

وأضاف أن مطار شرم الشيخ والميناء يعمل بصورة طبيعية رغم استمرار جهود المحافظة فى رفع آثار المياه .


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