الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن لأول مرة

كتبت ـ أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5٠6 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأضاف القصير، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعى، مشيدًا بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل فى ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسى من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين فى الحجر الزراعى الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين .

ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، حيث بلغت حوالى 5 ملايين و640 ألفا و144 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طنا عن العام الماضى، والتى بلغت 5 ملايين و153 ألفا و376 طنا، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية "الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر العلف، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ".