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الإسكان الاجتماعي: دراسة تفصيلية لرئيس الوزراء خاصة بالـ100ألف وحدة بالإيجار

الأحد، 02 يناير 2022 09:22 م
الإسكان الاجتماعي: دراسة تفصيلية لرئيس الوزراء خاصة بالـ100ألف وحدة بالإيجار مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
إبراهيم حسان

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قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم إعداد دراسة تفصيلية بشأن تخصيص 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للإيجار كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإقرار الشروط النهائية بها.

 

أضافت مي عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه تم عرض أكثر من محور واقتراح بشأن إتاحة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا، لاسيما بالتكلفة الإجمالية ومصادر التمويل وأماكن الوحدات وأيضا إمكانية تملك الشاب للوحدة السكنية في حالة انتظامه بسداد القيمة المطلوبة منه.

 

وأوضحت المهندسة مي عبد الحميد، أن الدراسة المزمع تقديمها سوف تهتم بتملك الوحدات لأصحابها في النهاية، متابعه: "الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية، ستكون متعلقة بمعايير الدخل وبعض الشروط التي سيتم وضعها في المقترحات المقدمة لرئيس الوزراء".

 

وأشارت إلى التركيز على توفير الوحدات السكنية للشباب في قلب العمران بالمحافظات، وخلال أسبوعين سوف تكتمل ملامح الدراسة الخاصة بتوفير الوحدات المفروشة وتأجيرها للشباب.


مى عبد الحميد

صندوق الاسكان الاجتماعي

اخبار التليفزيون

100 الف وحدة سكنية

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