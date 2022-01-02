الصحة تطالب من لم يحصل على جرعة اللقاح الثانية بالتوجه مباشرة لمراكز التطعيم

كتب وليد عبد السلام - تصوير حسن محمد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية للمتخلفين عنها من خلال التوجه مباشرة إلى مركز اللقاحات التى تم فيها الحصول على الجرعة الأولى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع أنه يجب الحرص علي اللقاح باعتبارة أهم وسيلة للوقاية من اللقاح .

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عاما الذين لم يحصلوا على الجرعة كاملة من التطعيم 3 مرات أكثر احتمالا للإصابة بكورونا مقارنة بالأشخاص فى نفس الأعمار ممن تلقوا اللقاح.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عاما الذين لم يحصلوا على الجرعة كاملة 12 مرة أكثر احتمالا لدخول المستشفى حال الإصابة بكورونا مقارنة مع نفس الفئة العمرية الذين تم تلقيحهم بالكامل .