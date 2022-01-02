الصحة تطالب من لم يحصل على جرعة اللقاح الثانية بالتوجه مباشرة لمراكز التطعيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية للمتخلفين عنها من خلال التوجه مباشرة إلى مركز اللقاحات التى تم فيها الحصول على الجرعة الأولى.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع أنه يجب الحرص علي اللقاح باعتبارة أهم وسيلة للوقاية من اللقاح .
وأضاف أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و64 عاما الذين لم يحصلوا على الجرعة كاملة من التطعيم 4 مرات أكثر عرضة للاصابة بكورونا من نفس الفئة الذين تم تلقيحهم بالكامل و18 مرة أكثر احتمالا للدخول المستشفى من نفس الفئة الذين تم تلقيحهم بالكامل .
اما الاشخاص فى سن 65 عاما 7 مرات أكثر عرضة للاصابة بكورونا من نفس الفئة بعد التحصين الكامل و13 مرة أكثر احتمالا لدخول المستشفى من نفس الفئة الذين تم تلقيحهم بالكامل .
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