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الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا وأمطار متوسطة الشدة

الأحد، 02 يناير 2022 08:00 م
الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا وأمطار متوسطة الشدة الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى السحب الرعدية على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، مع استمرارا السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة .

 


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