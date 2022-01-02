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الصحة: تسجيل 2300 مولود جديد ليلة رأس السنة بجميع المحافظات

الأحد، 02 يناير 2022 08:43 م
الصحة: تسجيل 2300 مولود جديد ليلة رأس السنة بجميع المحافظات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 2300 مولود جديد ليلة رأس السنة الميلادية 2022 بجميع محافظات الجمهورية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تسجيل المواليد عن طريق منظومة إلكترونية بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية ليتم استخراج شهادات ميلاد مميكنة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن إجراءات التسجيل تتم وفق سلسلة من القواعد المحددة بحبث يتم إبلاغ مكتب الصحة بكل البيانات ويتم استخراج الشهادات للأطفال.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل ميلاد أول طفل في عام 2022 مؤكدة أن اسم الطفل يدعى مالك مواليد مركز أبوتشت بمحافظة قنا.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الطفل ولد الساعة 12.35 بعد منتصف الليل مؤكدة أنه بصحة جيدة، لافتة إلى أن هناك سلسلة من الاجراءات المتبعة لتسجيل الأطفال ضمن مواليد العام، أولها أن يبلغ والد المولود بخطاب رسمى مكتب الصحة، ويتم بعدها قيد المولود بسجلات الوزارة كما يتم تخصيص رقم قومى لكل مولود.
 
 
 

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