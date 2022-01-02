اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 05:19 م
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حصاد الوزارات .. الحكومة تنفى إلغاء إجازة منتصف العام الدراسى الحالى

الأحد، 02 يناير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات .. الحكومة تنفى إلغاء إجازة منتصف العام الدراسى الحالى مجلس الوزراء
إعداد محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزارة الصحة: 83.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل
الكهرباء: إعادة التيار الكهربائى للمشتركين بشرم الشيخ بعد فصلها بسبب الأمطار
الصحة تطالب من لم يحصل على جرعة اللقاح الثانية بالتوجه مباشرة لمراكز التطعيم
الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن لأول مرة
الصحة: فحص 800 ألف طالب بأولى إعدادى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى
الحكومة تنفى إلغاء إجازة منتصف العام الدراسى الحالى
الصحة تكشف إحصاءات جديدة حول إصابات كورونا في 3 فئات عمرية.. اعرف التفاصيل
الصحة: فحص 55 ألفا و839 رضيعا بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
وزير التموين يوجه باستقبال طلبات الحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة

 


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