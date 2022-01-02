حصاد الوزارات .. الحكومة تنفى إلغاء إجازة منتصف العام الدراسى الحالى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة: 83.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل
الكهرباء: إعادة التيار الكهربائى للمشتركين بشرم الشيخ بعد فصلها بسبب الأمطار
الصحة تطالب من لم يحصل على جرعة اللقاح الثانية بالتوجه مباشرة لمراكز التطعيم
الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن لأول مرة
الصحة: فحص 800 ألف طالب بأولى إعدادى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى
الحكومة تنفى إلغاء إجازة منتصف العام الدراسى الحالى
الصحة تكشف إحصاءات جديدة حول إصابات كورونا في 3 فئات عمرية.. اعرف التفاصيل
الصحة: فحص 55 ألفا و839 رضيعا بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
وزير التموين يوجه باستقبال طلبات الحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة
الأوقاف تعلن أسماء 75 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين
الإمارات تقرر منع دخول الموظفين غير المطعمين ضد كورونا لمقرات العمل بدءا من غد
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