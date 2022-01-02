الحكومة تنفى إلغاء إجازة منتصف العام الدراسى الحالى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مُوضحةً أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.