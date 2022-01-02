وزير التموين يوجه باستقبال طلبات الحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات بالمحافظات باستقبال كل من تقدم سابقاً بطلب للحصول على مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الرابعة وطلبه مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، وتقديم كل الدعم للمتقدمين فى تلك المرحلة.
كما وافق الوزير وافق استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، اعتبارا من يوم 8 يناير الجارى وحتى نهاية الشهر
وقال أحمد كمال مدير المشروع ومعاون الوزير أن من ضمن الأوراق المطلوبة تحضير حافظة مستندات وبها صور من الأوراق
والمستندات الآتية:
١- صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
٣- صورة من الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور.
٤- برنت تأمينات.
وأشار كمال إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها من جانب مسئولى المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء المتقدم للشروط من عدمه، مع عدم قيام المتقدمين بالقيام بتأجير أى محال خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.
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