اليوم السابع
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وزير التموين يوجه باستقبال طلبات الحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة

الأحد، 02 يناير 2022 03:58 م
وزير التموين يوجه باستقبال طلبات الحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية مديرى المديريات بالمحافظات باستقبال كل من تقدم ‏سابقاً بطلب للحصول على مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الرابعة وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، وتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين فى تلك المرحلة.


كما وافق الوزير وافق ‏ استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، اعتبارا من يوم 8 يناير الجارى وحتى نهاية الشهر
وقال ‏أحمد كمال مدير المشروع ومعاون الوزير أن من ضمن الأوراق المطلوبة تحضير حافظة مستندات وبها صور ‏من الأوراق

والمستندات الآتية:‏
١صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
٣صورة ‏من الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور.
٤برنت تأمينات.

وأشار كمال إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها من جانب مسئولى المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، مع عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أى محال خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.


التموين

مشروع جمعيتى

المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتى

شروط مشروع جمعيتى

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