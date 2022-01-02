الصحة: فحص 800 ألف طالب بأولى إعدادى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 800 ألف طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى تحت شعار " 100 مليون صحة " بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم.

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى فى نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 81 ألفا و798 طالبا، تليها محافظة الجيزة 71 ألفا و902 طالب، ثم محافظة البحيرة 56 ألفا و332 طالبا، ثم محافظة الدقهلية 52 ألفا و115 طالبا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد "ضاحي" إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التى ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى الـ 27 محافظة فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.