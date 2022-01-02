اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تحت شعار "100 مليون صحة"..

الصحة: فحص 55 ألفا و839 رضيعا بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

الأحد، 02 يناير 2022 10:38 ص
الصحة: فحص 55 ألفا و839 رضيعا بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية حملة 100 مليون صحة
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 55 ألفا و839 من الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاقها في 13 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجري الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، كمرحلة أولى ضمن المبادرة، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية للمبادرة، إجراء المسح الطبي لجميع حديثي الولادة بكافة الحضانات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).
 
وأضاف الدكتور وائل عبد الرازق، أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، الذي تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة، مشيرًا إلى إحالة 3930 طفلاً لإجراء الفحوصات التأكيدية منذ إطلاق المبادرة.
 
ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا عبدالسلام منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، تخصيص 7 مراكز لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.
 
يُذكر أنه البرنامج القومي لمسح حديثي الولادة تم تطويره بإضافة 17 مرضًا، ليرتفع بذلك عدد الأمراض التي يتم مسح المواليد لها 19 مرضًا بدلاً من مرضين فقط.

الصحة

الامراض الوراثية

الاطفال

المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة فى 2021.. 100 مليون صحة تقدم خدماتها لـ70 مليون مواطن بالمحافظات.. فحص 21 مليون سيدة للكشف عن سرطان الثدى.. مليون جراحة في قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة.. وحملة لأمراض سوء التغذية لـ5 ملايين طالب

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:30 م

"صحة الإسكندرية": فحص أكثر من 70 مليون مواطن خلال مبادرة 100 مليون صحة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:42 م

"الصحة" تكشف عن 114 مليون زيارة للاستفادة بخدمات مبادرات 100 مليون صحة.. حسام عبدالغفار: المبادرات الرئاسية قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 90 مليونh.. ويؤكد: ضغط المعدل الزمني لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:00 ص

الصحة: 114 مليون زيارة من المواطنين للاستفادة بخدمات "100 مليون صحة"

الأحد، 12 ديسمبر 2021 08:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة