اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة: التأمين على المصريين بالخارج يغطى تكلفة نقل الجثامين إلى مصر

الأحد، 02 يناير 2022 01:18 م
وزيرة الهجرة: التأمين على المصريين بالخارج يغطى تكلفة نقل الجثامين إلى مصر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن اليوم الأول من تفعيل التأمين على المصريين بالخارج، شهد إقبالا ملحوظا من مواطنينا بالخارج، حيث إن 1119 مواطنا تقدموا لطلب التأمين عليهم، فى اليوم الأول من تطبيقه أمس السبت، 1 يناير 2022، ما يعكس أهمية هذا التأمين بالنسبة للمصريين بالخارج.
 
وأضافت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين على المصريين بالخارج، لاقى ترحابا وإشادات كبيرة من المواطنين بالخارج، منذ الإعلان عنه وتطبيقه أمس السبت، 1 يناير 2022، كونه يعد أول تطبيق لتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج -للمرة الأولى- جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج، خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التى من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق.
 
كما أكدت الوزيرة أن تطبيق التأمين يغطى احتياجات المواطنين المقيمين فى الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة طبيعية أو بحادث ويغطى تكلفة نقل الجثامين إلى مصر، حيث أن الاشتراك السنوى للتأمين يقدر بـ 100 جنيه فى السنة لكل الشرائح.
 
 يذكر أن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التى تسددها مجمعة التأمين فى كل حالة وتفاصيل الدفع هى كالتالي: 
 
أ‌- فى حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة.
 
ب- فى حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.

الهجره

المصريين بالخارج

الرقابه الماليه

التأمين على المصريين بالخارج

وثيقه التامين على المصريين بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للمصريين العاملين بالخارج..تعرف على وثيقة التأمين الجديدة وشروطها واشتراكها

الأحد، 02 يناير 2022 06:00 ص

وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين الجديدة لاقت إشادات كبيرة من المصريين بالخارج

السبت، 01 يناير 2022 09:24 م

الهجرة: شراء 1119 وثيقة تأمين للعاملين بالخارج فى اليوم الأول لإطلاقها

السبت، 01 يناير 2022 09:08 م

إصدار 1119 وثيقة تأمين للمصريين بالخارج فى أول يوم عمل

السبت، 01 يناير 2022 05:37 م

حتى لا يضيع التعويض.. 10 التزامات للمتعاقدين على وثائق تأمين الممتلكات

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة