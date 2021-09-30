اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل انطلاق الدراسة بالجامعات - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
مشيخة الأزهر: الإمام الأكبر بخير ويحتاج لعلاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية
 
الرئيس السيسى يجرى اتصالا بالعاهل الأردنى للاطمئنان على صحة ولي العهد
 
نائب الرئيس البرازيلى: القاهرة شريك هام فى أفريقيا والعالم العربى.. صور
 
مد فترة التقديم لتنسيق طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية لـ 3 أكتوبر
 
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية
 
الصحة: 27 ألف قرار علاج لأورام الثدى على نفقة الدولة واكتشاف 4165 حالة جديدة
 
الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم
 
واشنطن: ملتزمون بضمان أمن مصر المائى.. والرئيس السيسى: لن نقبل ضررا بمصالحنا
 
"التعليم العالى": بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل
 
وزير الإنتاج الحربى: ننفذ مشروع ألواح الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية
 
 
 

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