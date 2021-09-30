أخبار × 24 ساعة.. بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مشيخة الأزهر: الإمام الأكبر بخير ويحتاج لعلاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية
الرئيس السيسى يجرى اتصالا بالعاهل الأردنى للاطمئنان على صحة ولي العهد
نائب الرئيس البرازيلى: القاهرة شريك هام فى أفريقيا والعالم العربى.. صور
مد فترة التقديم لتنسيق طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية لـ 3 أكتوبر
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية
الصحة: 27 ألف قرار علاج لأورام الثدى على نفقة الدولة واكتشاف 4165 حالة جديدة
الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم
واشنطن: ملتزمون بضمان أمن مصر المائى.. والرئيس السيسى: لن نقبل ضررا بمصالحنا
"التعليم العالى": بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل
وزير الإنتاج الحربى: ننفذ مشروع ألواح الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية
التنمية المحلية: إزالة 7 آلاف مبنى مخالف على مساحة 1.6 مليون متر
المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر
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