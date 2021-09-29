الصحة: السيطرة على حريق محدود فى غرفة مغلقة بمستشفى العجوزة دون إصابات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اندلاع حريق محدود بسبب ماس كهربي بغرفة مغلقة بمبنى 7 ( المبنى القديم غير المستغل) بمستشفى العجوزة بعيدًا عن غرف المرضى و جميع الخدمات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل رجال المطافي وجاري مراجعة كافة الإجراءات بالمستشفى ولم يسفر عنه أي إصابات.