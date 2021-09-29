اليوم السابع
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الصحة: السيطرة على حريق محدود فى غرفة مغلقة بمستشفى العجوزة دون إصابات

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:37 م
الصحة: السيطرة على حريق محدود فى غرفة مغلقة بمستشفى العجوزة دون إصابات الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اندلاع حريق محدود بسبب ماس كهربي بغرفة مغلقة بمبنى 7 ( المبنى القديم غير المستغل) بمستشفى العجوزة بعيدًا عن غرف المرضى و جميع الخدمات.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل رجال المطافي وجاري مراجعة كافة الإجراءات بالمستشفى ولم يسفر عنه أي إصابات.

من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحريق بعيد عن غرف المرضى، لافتا لـ "اليوم السابع"، إلى أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، تحسبا لوقوع أي إصابات، وأن الخدمة الطبية تقدم للمرضى على الوجه الأكمل دون أي تأثر.

 


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