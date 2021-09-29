"الجمارك" تشكل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات

كتب أحمد يعقوب

فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن متابعة نظام التسجيل المسبق للشحنات aci، أصدرالشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم (185) لسنة 2021 بتشكيل غرفة عمليات مركزية من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على مدار 24 ساعة، والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها.

وتنص المادة الثانية على أن تتولى فرق العمل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، والرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات إلكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، واستقبال الشكاوى، ودراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.

كما تنص المادة الثالثة من القرار على أن "تتولى غرفة العمليات المركزية العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لإنجاز أعمالها بشان منظومة التسجيل المسبق للشحنات A C ، كما تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه وذلك اعتبارا من ٢۰۲۱/٩/٢٥ ولمدة شهر".

وترسل الشكاوى لغرفة العمليات على الإيميل

كما أصدرالشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك تعليماته بأن يتم تنظيم مواعيد العمل لموظفي الجمارك المنوط لهم منح الرقم التعريفي للشحنات ACID بالمركز اللوجيستي الكائن بـ ٢٩ شـارع فريـد - مصـر الجديـدة وفقـا لنظـام الـثلاث ورديـات علـى مدار ٢٤ ساعة ولمدة ثلاث شهور يجوز تجديدها لمدة أخرى.

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

ويهدف منها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية او المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام البيانات و المستندات الإكترونية و الإستغناء عن المستندات الورقية .

وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من إبريل الماضي وتبدأ مرحلة التشغيل الإلزامى اعتباراً من الأول من أكتوبر2021

وتؤكد مصلحة الجمارك أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية اعتباراً من 2021/10/1 إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI .