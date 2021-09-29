جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية

أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد العملات المعدنية المصرية الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثيه والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS 748 القادمة من أثينا تم الإشتباه فى راكب مصري الجنسية قادم من اليونان.

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مصطفى مأمور الجمرك وأحمد فتحى رئيس قسم الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه .

وتم عرضها على وحدة الأثار بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأنه يوجد عملة معدنية دائرية ترجع للعصر العثماني الوجه مطموس وعلى الظهر فئة العملة 10 بار وعدد 21 عمله معدنيه دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل علي الوجه عباره السلطان حسين كامل وتحمل تاريخ 1333 وعلي ظهر العمله عبارة السلطنه المصريه وفئة العمله عشرة (10) قروش وتحمل تاريخ 1335-1917 وعدد 75 عملة معدنية دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل علي الوجه عباره السلطان حسين كامل تحمل تاريخ 1333 وعلي ظهر العمله (السلطنه المصريه) وفئة العمله خمسه (5)قروش وتحمل تاريخ 1337-1917 وبأثرية هذه العملات ووجوب مصادرتها .

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 154 لسنة2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .