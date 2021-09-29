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مشيخة الأزهر: الإمام الأكبر بخير ويحتاج لعلاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:00 م
مشيخة الأزهر: الإمام الأكبر بخير ويحتاج لعلاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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قالت مشيخة الأزهر فى بيان لها، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى جلسات علاج طبيعى على العمود الفقرى فى أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية.. وفضيلته الآن بخير والحمد لله..
 
ويقدر الأزهر الشريف بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التى أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
 
ومن المقرر أن يغادر فضيلة الإمام الأكبر مطلع الأسبوع المقبل، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة فى أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، فى 4 من أكتوبر، والمشاركة أيضا فى اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمى من أجل التعليم) فى الخامس من أكتوبر والذى يوافق يوم المعلم العالمي.

صحة الإمام الطيب

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صحة شيخ الازهر

اليوم السابع بلس

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