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مد فترة التقديم لتنسيق طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية لـ 3 أكتوبر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:55 م
مد فترة التقديم لتنسيق طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية لـ 3 أكتوبر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك استلام ملفات وأوراق هؤلاء الطلاب عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي بمقره بجامعة عين شمس، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، مع العلم بأن مكتب التنسيق يفتح أبوابه أمام الطلاب جميع أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت لإتاحة الفرصة للطلاب لتسليم ملفات أوراقهم.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار التيسيرات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأبنائها الطلاب، ونظراً لتأخر الجهة المانحة لشهادة الدبلومة الأمريكية في إمداد الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إرسال النتائج المكتملة لبعض الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2021، وحرصاً علي مصلحة الطلاب.
 

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