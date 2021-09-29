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المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:00 م
المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، آخر المستجدات الخاصة بنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI.
 
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى مراحل تنفيذ وتشغيل نظام التسجيل المُسبق، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون التشغيل الالزامي للمنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل، كما عرض موقف تسجيل الشركات لإصدار شهادات ACID.
 
وتطرق وزير المالية إلى إحصائيات الشركات المصدرة والمستوردة خلال العام الجاري، وموقف تسجيل الشركات والحسابات الإلكترونية على منظومة النافذة الواحدة للتجارة المصرية العابرة للحدود "نافذة"، كما عرض احصائيات لعدد الشركات المسجلة على منصة CargoX.
 
واستعرض وزير المالية الحملة الإعلانية والدعائية للمنظومة في وسائل الاعلام العالمية، والتي تضمنت صحيفة “Financial Times” ومجلة “The Economist”، ووكالة الصحافة الفرنسية “AFP”، وموقع “Forbes”، وذلك لاستهداف المجتمع التجاري والصناعي الدولي، خاصةً الشركات متعددة الجنسيات.

النظام الالكتروني

التشغيل المسبق للشحنات

الحكومة

مجلس الوزراء

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