اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يجرى اتصالا بالعاهل الأردنى للاطمئنان على صحة ولي العهد

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 07:51 م
الرئيس السيسى يجرى اتصالا بالعاهل الأردنى للاطمئنان على صحة ولي العهد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان علي صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد إثر إصابته بفيروس كورونا، معرباً عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.
 
وأعرب العاهل الأردنى من جانبه عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسي على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والازدهار".
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

ملك الاردن

ولي عهد الاردن

كورونا

اصابة الملك عبد الله بكورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يؤكد لمستشار الأمن القومى الأمريكى أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا فى ديسمبر.. ويشدد: مصر لن تقبل الضرر بمصالحها المائية.. واستعادة الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة سينعكس على تطور واقع المنطقة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:49 م

الرئيس السيسى يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا فى ديسمبر 2021

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:39 م

الرئيس السيسى يستقبل مستشار الأمن القومى الأمريكى

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:34 م

إصابة ولى العهد الأردنى بفيروس كورونا.. والملك عبد الله يخضع للحجر المنزلى

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة