وزير الإنتاج الحربى: ننفذ مشروع ألواح الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية

كتب زكى القاضى

قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة تقوم بعدة أدوار هامة إلى جانب المهمة الرئيسية للوزارة والمتمثلة في تلبية احتياجات القوات المسلحة من ذخائر وأسلحة ومعدات، حيث تقوم الوزارة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها التابعة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بعض شركات الإنتاج الحربي حالياً تنفذ عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية مثل مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية بإصدار أمر إسناد لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بغرض تنفيذ مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالعاصمة بقدرة (16) ميجاوات، وذلك لدعم توجهات الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة.