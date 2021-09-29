"التعليم العالى": بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل

كتبت هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار استعداد كافة الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبى الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يومياً بالجامعات على مستوى الجمهورية.