اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم العالى": بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:37 م
"التعليم العالى": بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على الصحة العامة.
 
 
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار استعداد كافة الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبى الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يومياً بالجامعات على مستوى الجمهورية.
 

الجامعات والمعاهد

الحكومة

مصطفي مدبولي

كورونا

العام الدراسى

عودة الدراسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشدد على الإسراع بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:18 م

المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:00 م

الحكومة تستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:50 م

فى اجتماع الحكومة اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. ومصطفى مدبولى: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم وإعجاز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة