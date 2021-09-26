أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل فى قوائم الانتظار بالكيو ار كود

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل فى قوائم الانتظار بالكيو ار كودالأحد، 26 سبتمبر 2021 12:00 ص
وزارة الصحة
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