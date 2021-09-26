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أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل فى قوائم الانتظار بالكيو ار كود

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل فى قوائم الانتظار بالكيو ار كود وزارة الصحة
إعداد سيد الخلقاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: 
 
 
 
 
 
 
 
التعليم: اهتمام كبير بمهارات الاستماع بمنهج اللغة العربية لـ4 ابتدائى.. صور
 
التعليم: الخبرة السابقة ليست شرطا للعمل بالتطوع لسد العجز فى المدارس
 
بالأسماء.. تحويل 3.9 مليون جنيه من مستحقات العمالة المغادرة للأردن
 
غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة
 
جامعة القاهرة تكرم 6 فرق من الفائزين بالمسابقات الدولية فى حفل عيد العلم
 
الرى تزيل 191 مخالفة على الترع فى 11 محافظة.. تفاصيل
 
الرى تفتتح متحف قناطر نجع حمادى.. يضم مقتنيات تعود إلى عام 1928
 
انخفاض ملحوظ بالحرارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل
 
شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الدعم النقدى لمستحقى الزكاة بأكتوبر بمناسبة بدء الدراسة
 
حماية النيل: إزالة 66 مخالفة على النهر فى 8 محافظات
 
التضامن تنشر 7 معلومات عن المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"
 
التعليم تحدد الأوراق المطلوبة للراغبين فى الحصول على بكالوريوس تعليم صناعى
 
الأوقاف: استئناف القافلة الدعوية الثانية للأئمة والواعظات إلى السودان فى نوفمبر
 
القصة الكاملة لعقار الهرم المائل والمبانى المتضررة.. فيديو لايف
 
تربية رياضية الأزهر تعلن الطلاب الجدد بموعد الكشف الطبى برسالة عبر واتساب
 
"الأعلى للجامعات": الحصول على لقاح كورونا شرط دخول الطلاب الحرم الجامعى
  
وزير الأوقاف يعقد أول اجتماع بمبنى الوزارة فى العاصمة الإدارية.. صور
 

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