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"القمر" يقترن بنجوم الشقيقات السبع الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

السبت، 25 سبتمبر 2021 02:33 م
"القمر" يقترن بنجوم الشقيقات السبع الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة القمر الأحدب
كتب محمود راغب

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يرصد بسماء مصر و الوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 25 سبتمبر 2021  ولبقية الليل القمر الأحدب المتناقص قرب عنقود نجوم الثريا على قبة السماء وهو أول اقتران بينهما في فصل الخريف هذا العام. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر الأحدب و الثريا سيزينان الأفق الشرقي حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر - بالنسبة للراصد - ولكن الثريا لن تكون مشاهده بسهولة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في السماء إضافة لوجود القمر ولكن يمكن رؤية الثريا بسهولة عبر المنظار أو عند التقاط الصور. 
 
عنقود الثريا والذي يعرف ايضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم يشبه نجوم الدب الأصغر إلا انه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.
 
من ناحية أخرى سوف يرصد أسفل القمر بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق نجم الدبران الاحمر ولن  يواجه الراصد مشكلة في رؤية هذا النجم الدبران، وسيكون الجزء المضيء للقمر يشير باتجاه الدبران ، علما بأن الجانب المضيء للقمر الأحدب المتناقص دائما يشير إلى اتجاه حركته نحو الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج. 
 
نجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز و الغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.
 
بالرغم أن القمر والدبران والثريا تتحرك نحو الغرب عبر السماء فذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، ويمكن ملاحظة ذلك بتحديد مكان القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصد موقعه يوم غدا الأحد سيلاحظ أن القمر أصبح أقرب للدبران مقارنة بهذه الليلة.

 


القمر

النجوم

الشقيقات السبع

الفلك

الظواهر الفلكيه

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