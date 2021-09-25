اليوم السابع
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الرى تفتتح متحف قناطر نجع حمادى.. يضم مقتنيات تعود إلى عام 1928

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:24 م
الرى تفتتح متحف قناطر نجع حمادى.. يضم مقتنيات تعود إلى عام 1928 متحف قناطر نجع حمادى
كتبت ـ أسماء نصار

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افتتح المهندس عصام جاد الكريم مدير عام قناطر نجع حمادي الجديدة وبحضور العاملين بالإدارة متحف قناطر نجع حمادى الذى يضم مجموعة من المقتنيات التى تعود إلى عام 1928 منذ إنشاء قناطر نجع حمادي القديمة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية و الرى.
 
ويهدف المتحف إلى رفع الوعى المائى والتعريف بأهمية القناطر والمنشآت المائية ودورها في الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
 
وتم تصميم المتحف بحيث يعرض صورا ولوحات أثناء إنشاء القناطر القديمة وأدوات وأجهزة مساحية وموازين كوك وتيودوليت وغيرها والتى تم الاستعانة بها في التنفيذ ، بالاضافة لمجموعة من الكتب والمجلدات التى تعود لعام 1915.
 
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وزارة الرى

نجع حمادى

قناطر نجع حمادى

متحف قناطر نجع حمادى

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