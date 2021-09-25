الرى تفتتح متحف قناطر نجع حمادى.. يضم مقتنيات تعود إلى عام 1928

كتبت ـ أسماء نصار

افتتح المهندس عصام جاد الكريم مدير عام قناطر نجع حمادي الجديدة وبحضور العاملين بالإدارة متحف قناطر نجع حمادى الذى يضم مجموعة من المقتنيات التى تعود إلى عام 1928 منذ إنشاء قناطر نجع حمادي القديمة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية و الرى.

ويهدف المتحف إلى رفع الوعى المائى والتعريف بأهمية القناطر والمنشآت المائية ودورها في الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وتم تصميم المتحف بحيث يعرض صورا ولوحات أثناء إنشاء القناطر القديمة وأدوات وأجهزة مساحية وموازين كوك وتيودوليت وغيرها والتى تم الاستعانة بها في التنفيذ ، بالاضافة لمجموعة من الكتب والمجلدات التى تعود لعام 1915.