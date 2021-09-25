اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تزيل 191 مخالفة على الترع فى 11 محافظة.. تفاصيل

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:14 م
الرى تزيل 191 مخالفة على الترع فى 11 محافظة.. تفاصيل وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والرى عدد من الحملات فى إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضى وإزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى، حيث تم إزالة 191 مخالفة على الترع فى نطاق 11 محافظات (الغربية - القليوبية - المنوفية - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - القاهرة - سوهاج - المنيا - الشرقية)، ليصبح إجمالى ما تم إزالته منذ 2015 حتى اليوم 163 ألفا و637 حالة تعدى .

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على ضرورة تكثيف حملات الإزالات خلال الفترة القادمة، وإحالة المخالفات للنيابات المختصة، والقضاء على تلك التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

 


وزارة الرى

الترع

التعديات

المياه

الترع والمصارف

وزارة الموارد المائية والرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى: تنفيذ 70 قرار إزالة لتعديات على الترع فى 7 محافظات

السبت، 29 مايو 2021 04:52 م

حملة لإزالة التعديات على الترع ومصارف المياه فى العياط.. صور

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 04:48 م

تنفيذ 22 قرار إزالة تعدى على ترعه المحموديه بمساحة 630 م2 بالبحيرة (صور)

الإثنين، 17 أغسطس 2020 02:02 م

محافظ البحيرة: تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على الترع والمصارف.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 01:46 م

الرى: إزالة تعديات على ترعة الإبراهيمية فى الجيزة وإحالة المخالفين للنيابة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:08 ص

الرى: إزالة 140 ألفا و 286 إزالة لتعديات على الترع منذ يناير 2015

السبت، 09 مايو 2020 06:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة