لأول مرة بمصر.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل في قوائم الانتظار بالكيو ار كود

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التسجيل في مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، من خلال مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار عبر مسح للـ QR Code ، وذلك لأول مرة في مصر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن استقبال استفسارات المواطنين عن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً. ودعت وزارة الصحة للتسجيل في المبادرة من خلال عمل مسح للـ QR Code الموجود في الموقع الإلكتروني: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم خدمات الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335