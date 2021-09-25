اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لأول مرة بمصر.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل في قوائم الانتظار بالكيو ار كود

السبت، 25 سبتمبر 2021 08:51 م
لأول مرة بمصر.. الصحة تكشف تفاصيل التسجيل في قوائم الانتظار بالكيو ار كود وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التسجيل في مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، من خلال مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار عبر مسح للـ QR Code ، وذلك لأول مرة في مصر.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن استقبال استفسارات المواطنين عن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً. ودعت وزارة الصحة للتسجيل في المبادرة من خلال عمل مسح للـ QR Code الموجود في الموقع الإلكتروني: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online
 
وأشارت إلى أنه يمكن تقديم خدمات الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335 
 
 

الصحة

قوائم الانتظار

كيو ار كود

التسجيل في قوائم الانتظار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة