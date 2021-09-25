مستشار وزيرة الصحة: لقاح كورونا سيكون موسميا وقد يؤخذ عن طريق الأنف

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث: إننا مازلنا فى طور الأبحاث لمعرفة هل ستكون التطعيمات باللقاحات ضد فيروس كورونا طويلة الأمد أم لا، ولكن فى الأغلب سيكون أخذ اللقاح بشكل موسمى والتطعيم عن طريق الأنف سيعطى حماية ضد نقل العدوى، ونحاول مع الوقت البحث عن حلول عملية أكثر مثل فكرة دمج عدة أنواع لقاحات مع بعضهما البعض مثل لقاح الأنفلونزا مع لقاح الكورونا، ولايزال هذا الأمر فى طور الأبحاث.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن آخر تحديث لبروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا هو التحديث الخامس، وكان قبل شهر، وعلى رأس التعديلات كان إضافة نوع معين من العلاج المناعى يتم إعطاؤه لحالات معينة قبل وصولها إلى الحالة الحرجة، وهناك خطوات كثيرة ومتلاحقة وناجحة فى جانب الوقاية والتطعيمات .

وتابعت أنه فى مصر حتى الآن يبدأ التطعيم من سن 18 عاما، وأمر النزول بالسن جارى دراسته، مستطردة أنه تم التواصل مع الجانب العلمى البريطانى وتم عقد أكثر من لقاء وتوضيح المجهودات التى تبذلها مصر لمقاومة الجائحة وهذه العوامل عملت على تطمينهم إلى حد كبير ونتوقع زيادة فى اعداد الإصابات الفترة المقبلة ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية .