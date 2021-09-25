غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.