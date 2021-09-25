اليوم السابع
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التعليم: الشخصيات بمناهج الصف الرابع الابتدائى تمثل نسيج المجتمع المصرى

السبت، 25 سبتمبر 2021 07:36 م
التعليم: الشخصيات بمناهج الصف الرابع الابتدائى تمثل نسيج المجتمع المصرى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الشخصيات الرئيسية فى مناهج الصف الرابع الجديد تمثل نسيج المجتمع المصرى، حيث تتوالى المواقف والأحداث والتفاعل بين الشخصيات دون إشارة أو توجيه مباشر مما يرسخ فى نفس المتعلم الفكرة المستهدفة بان التنوع هو الأصل فى المجتمعات فلكل منا دوره ومسئولياته ولنا نفس الحقوق وهذه هى المواطنة. تمنياتى بعام مثمر.

وكانت مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: أكدت أن مهارة الاستماع نالت حظًا وافرًا من الاهتمام فى منهج اللغة العربية للصف الرابع، حيث يبدأ كل موضوع بنص استماع، (موجود بنهاية الكتاب) وفى دليل المعلم ويتناول المعلم نص الاستماع فى الخطوات التالية:

- يقرأ المعلم العنوان، ويطرح بعض الأسئلة حول الصور المرافقة للنص، ويتكلم عنها قليلاً، ثم يستخدم معلومات التلاميذ السابقة، ويسألهم عن توقعاتهم حول أحداث النص ويستخدم الصور فى النص، واستخلاص بعض المعلومات التى سيقابلها التلاميذ منها، مع سؤال التلاميذ مباشرةً عن خبراتهم حول الموضوع، وقراءة النص بوضوح، واهتمام، وتشويق واستخدم نبراتٍ متعددةً، ثم التوقف فى أثناء القراءة والتحدث عن الصور والنص والشخصيات، مع إعادة سرد النص.

 
شخصيات الكتاب
شخصيات الكتاب

 


التربية والتعليم

الصف الرابع الابتدائي

منهج الصف الرابع الابتدائي

مهارات الاستماع

مجدى يعقوب

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