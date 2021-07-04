أخبار × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة وروسية و4 تذاكر لكل راكب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
أخبار × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة وروسية و4 تذاكر لكل راكبالأحد، 04 يوليه 2021 12:00 ص
قطارات السكة الحديد
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