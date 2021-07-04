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أخبار × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة وروسية و4 تذاكر لكل راكب

الأحد، 04 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة وروسية و4 تذاكر لكل راكب قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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