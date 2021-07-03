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الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء حتى الخميس وارتفاع بنسب الرطوبة

السبت، 03 يوليه 2021 01:31 م
الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء حتى الخميس وارتفاع بنسب الرطوبة طقس حار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 3 يوليو 2021 إلى الخميس 8 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

 

كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 3: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة.

 

كما تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

 

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 


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