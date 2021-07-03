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كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان النهائى.. اعرف التفاصيل × 10 خطوات

السبت، 03 يوليه 2021 09:43 م
كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان النهائى.. اعرف التفاصيل × 10 خطوات طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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 يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى، كيفية أداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات النهائية، فى 10 خطوات:
 



ـ الإجابة ستكون فى البابل شيت فقط.

ـ يتسلم الطالب كراسة أسئلة وكراسة البابل شيت.

ـ الإجابة فى كراسة الأسئلة لن يعتد بها فى التصحيح.

ـ لن تتاح أسئلة الامتحانات على التابلت.

- التابلت سيكون لتسجيل الحضور والاستعانة بالكتاب المدرسى.

ـ يسمح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى فقط.

ـ الإجابة فى البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.

ـ الأسئلة ليست تعجيزية والامتحانات بسيطة ولا داعى للقلق.

- لا تعديل فى جداول الامتحانات أو الوقت المخصص للإجابة.

ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 


التربية والتعليم

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