يدرس بعض الطلاب في مدارس اللغات المواد الدراسية بأكملها باللغة الإنجليزية، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وحرص الكثير منهم على مراجعة موادهم الدراسية قبل بدء موسم الامتحانات، باعتبار أن الثانوية العامة من المراحل الدراسية التي يتحدد على أساسها مستقبلهم، ومع تغير نظام الامتحانات التي اعتاد الطلاب عليها طوال السنوات الماضية، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة الفيزياء لغات.
أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة الفيزياء لغات "فيديو"السبت، 03 يوليه 2021 06:14 م
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يدرس بعض الطلاب في مدارس اللغات المواد الدراسية بأكملها باللغة الإنجليزية، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وحرص الكثير منهم على مراجعة موادهم الدراسية قبل بدء موسم الامتحانات، باعتبار أن الثانوية العامة من المراحل الدراسية التي يتحدد على أساسها مستقبلهم، ومع تغير نظام الامتحانات التي اعتاد الطلاب عليها طوال السنوات الماضية، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة الفيزياء لغات.
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