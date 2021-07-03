اليوم السابع
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أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة التاريخ "فيديو"

السبت، 03 يوليه 2021 03:25 م
أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة التاريخ "فيديو"
إشراف: شيماء سمير – تقديم: أ - أيمن نيازي رئيس قسم التاريخ بالمدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية

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تتعد المواد التي يدرسها طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، لكن يعد التاريخ أحد أهم المواد التي يتم دراستها في هذه الشعبة على الإطلاق، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يحرص جميع الطلاب على مذاكرة ما تم دراسته طوال العام، لكن يزداد القلق بسبب تغير نظام الامتحانات المعتاد عليه طوال السنوات الماضية، ويقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة التاريخ.


الثانوية العامة

مراجعة ثانوية عامة

مراجعة التاريخ ثانوية عامة

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