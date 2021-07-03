اللغة الثانية من المواد التي يجد بعض الطلاب صعوبة في مذاكرتها، باعتبارها من المواد الجديدة التي يتم دراستها لأول مرة في المرحلة الثانوية للكثير منهم، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يشعر بعضهم بالقلق بسبب تغير نظام الامتحانات أيضًا عن الأعوام الماضية، ويقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة الفرنساوي.
أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفرنساوى "فيديو"السبت، 03 يوليه 2021 01:48 م
طلاب الثانوية العامة
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اللغة الثانية من المواد التي يجد بعض الطلاب صعوبة في مذاكرتها، باعتبارها من المواد الجديدة التي يتم دراستها لأول مرة في المرحلة الثانوية للكثير منهم، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يشعر بعضهم بالقلق بسبب تغير نظام الامتحانات أيضًا عن الأعوام الماضية، ويقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة الفرنساوي.
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اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
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