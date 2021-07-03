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غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43

السبت، 03 يوليه 2021 01:50 م
غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43 طقس حار
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا  الأحد، استمرار الارتفاع  فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. 
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: 
 
القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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