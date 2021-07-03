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المحطات النووية: آخر موعد لسحب كراسات التقدم لوظائف الهيئة اليوم

السبت، 03 يوليه 2021 10:25 ص
المحطات النووية: آخر موعد لسحب كراسات التقدم لوظائف الهيئة اليوم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن اليوم هو آخر موعد لسحب كراسات الوظائف التى أعلنت عنها الهيئة فى تمام الساعة 6 مساءً، موكدا أنه سيتم البدء فى تقديم الملفات بعد اسيفائها اعتبارا من 4/7/2021 حتى 4/8/2021 عدا أيام الجمع وعيد الأضحى المبارك، ولن يقبل سحب وتقديم الملفات التى ترد قبل او بعد المدد الموضحة.

وأضاف الوكيل، لـ "اليوم السابع"، أنه لا يوجد أولوية فى أسبقة التقديم لان الاختبارات بنظام المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم وأن المدة المقررة لسحب الملفات الخاصة بالإعلان رقم 1, 2 لسنة 2021 تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وقال رئيس هيئة المحطات النووية ، إنه سيتم إجراء 4 اختبارات مميكنة بالإضافة إلى اختبار المواجهة على أن لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالى، وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن 70%.

 


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