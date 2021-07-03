درجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام المقبل.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى المقبل، 2021،2022، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتضمنت المدارس عدة مواقع جغرافية منها القاهرة والقليوبية وبورسعيد والمنوفية وعدة محافظات أخرى، ونقدم فى التقرير التالى درجات القبول فى كل مدرسة على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



ـ مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر 230 درجة.

ـ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية " 210 درجة.

ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بد يرب نجم : 250 درجة.

ـ مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية " 210 درجة.

ـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية" 250 درجة.

ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية" 210 درجة.

ـ مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية "250

ـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ مدرسة i-tech للتكنولوجيا التطبيقية " 250 درجة.

ـ مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية"250 درجة.

ـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية" 250 درجة.

ـ مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية" 250 درجة.

ـ مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام "250 درجة.

ـ مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ مدرسة الانتاج الحربي بحلوان للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية" 230 درجة.

ـ مدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية"210 درجة.





